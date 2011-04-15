"Прямая линия с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 20 июня. Об этом сообщается на сайте Кремля.



Так, в 12:00 MSK в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России" выйдет ежегодная специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным".



Глава государства ответит на вопросы, интересующие граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.



Задать свой вопрос можно, позвонив по телефону, отправив СМС- или ММС-сообщение, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение.



Текстовые и видеовопросы к президенту также принимаются от пользователей социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники".



Кроме того, непосредственно во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией смогут пользователи приложений "Москва - Путину" и "ОК Live".



Вопросы принимаются начиная с 8:00 MSK 9 июня вплоть до окончания программы 20 июня. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту в ходе прямого эфира.



Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8-800-200-40-40. Звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40.



Вопросы в виде SMS- и MMS-сообщений принимаются на номер 0-40-40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объёмом не более 70 знаков.



Отправить свой вопрос можно через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Там же доступна подробная информация о предстоящей "Прямой линии", способах связи с Единым центром обработки сообщений, архив предыдущих программ.



С 9 июня вопрос можно направить и через официальное мобильное приложение "Москва - Путину".



Официальные группы в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" - vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.



На сайте программы и в эфире Общественного телевидения России (ОТР) 20 июня будет доступна трансляция с сурдопереводом.



"AK&M" от 11.06.2019