США начали процедуру пересмотра антидемпинговой меры в отношении металлического кремния из России

Комиссия по международной торговле США (КМТ США) начала пятилетний пересмотр антидемпинговой меры в отношении металлического кремния (код гармонизированной тарифной номенклатуры США: 2804.69) из России. Об этом говорится в материалах МЭР РФ.



Производители товара могут зарегистрироваться в данной процедуре в срок до 13 июня, направив уведомление через электронную систему подачи документов КМТ США, а также представить свои комментарии в срок до 3 июля 2019 года.





"AK&M" от 11.06.2019