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11/06/2019
12:24

В ГД внесён законопроект об изменениях в налогообложении имущества физлиц

Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального закона об изменениях ряда положений о налогообложении имущества. Об этом говорится в сообщении ФНС России.

Поправки упрощают порядок взаимодействия физлиц-владельцев налогооблагаемого имущества с налоговыми органами.

Планируется предоставить гражданам возможность подавать заявления о льготах по имущественным налогам и другие документы, связанные с налогообложением имущества (сообщения о наличии объектов налогообложения, уведомления о выбранных объектах, по которым предоставляются налоговые вычеты), через любой МФЦ. При этом субъект РФ вправе принять решение о возможности оказания таких услуг в МФЦ. Кроме того, при желании получать налоговые уведомления через МФЦ налогоплательщик может подать соответствующее заявление.

Также проект вводит обязанность органов, осуществляющих госземнадзор и муниципальный земельный контроль, представлять в налоговые органы сведения о неиспользовании сельхозугодий по целевому назначению. Это позволит применять к таким объектам повышенную налоговую ставку.

Для предоставления льгот по земельному налогу и налогу на имущество для многодетных семей органы социальной защиты населения обязаны ежегодно представлять в налоговые органы сведения о лицах, имеющих трёх и более несовершеннолетних детей. Таким образом, дополнительных заявлений от физических лиц не потребуется.

В связи с окончанием 1 января 2020 года переходного периода применения инвентаризационной стоимости для исчисления налога на имущество физлиц предлагается исключить соответствующие положения из НК РФ.

"AK&M" от 11.06.2019
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