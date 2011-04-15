Итоговый оргкомитет СЭФ-2019 под руководством Р.Старовойта состоялся 10 июня

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт 10 июня провёл итоговый оргкомитет VIII Среднерусского экономического форума "Цифровой регион", который состоится 26-27 июня 2019 года в Курске.



Было отмечено, что на форум уже зарегистрировалось более 1 тыс. человек из 24 регионов России и стран зарубежья, включая Италию и Болгарию. Объём поступающих заявок в адрес оргкомитета увеличивается с каждым днём. Планируется, что в работе форума примут участие более 2.5 тыс. человек. Регистрация осуществляется на официальном сайте до 21 июня 2019 года.



Наибольшее число заявившихся участников отмечено на заседания: "Цифровое управление регионом", "Поиск лучших решений "Цифровые технологии на службе простого человека", "Малый бизнес - драйвер цифрового региона".



Заместитель генерального директора Информационного агентства AK&M Людмила Ерёмина подчеркнула, что участие в дискуссиях подтвердили 270 спикеров, в числе которых представители федеральных министерств и ведомств, руководители профильных департаментов субъектов Российской Федерации, представляющие Центральный, Северо-Западный, Южный и Поволжский Федеральные округа. Ведущие российские эксперты предложат практики применения цифровых технологий по различным отраслям экономики: промышленности и сельском хозяйстве, умном и безопасном городе, образовании и кадровой политике, здравоохранении и туризме.



Пленарное заседание СЭФ-2019 в этом году завершит работу форума и позволит подвести итоги работы круглых столов и тематических дискуссий на самые актуальные темы цифрового развития регионов.



Агентство по привлечению инвестиций Курской области отметило большой интерес к работе выставки форума. Заявки на представление своих цифровых проектов подали более 30 организаций.



Подробная программа - http://www.sef-kursk.ru/2019/programma-foruma/



VIII Среднерусский экономический форум состоится в Курске 26-27 июня 2019 года. Тема VIII СЭФ - "Цифровой регион". Организаторами СЭФ выступают: Администрация Курской области, Агентство по привлечению инвестиций Курской области, Информационное агентство АК&М, при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, Минпромторга России, ТПП РФ и Банка России.



Официальный партнёр форума - АО "ХК "Металлоинвест", стратегический партнёр форума - ПАО "Ростелеком", генеральный партнёр форума - строительная компания "Инстеп".



В работе форума примут участие более 2 тыс. человек: представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса.



Программа СЭФ-2019 включает пленарные мероприятия, 14 тематических заседаний, выставку передовых проектов в области цифровых технологий, конкурс молодых программистов.



Подробнее о форуме: http://www.sef-kursk.ru



"AK&M" от 11.06.2019