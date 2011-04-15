На маршруте МЦД-2 Нахабино - Подольск возведут пять новых остановочных пунктов

ОАО "РЖД" развернуло работы по строительству пяти новых остановочных пунктов на маршруте Московского центрального диаметра Нахабино - Подольск. Об этом говорится в сообщении компании.



В рамках реализации первого этапа проекта МЦД-2 на Курском направлении Московской железной дороги (филиал РЖД) появятся остановки Остафьево и Курьяново, а на Рижском: Щукинская, Волоколамская и Пенягино. Новые станции сделают доступнее прилегающие к железной дороге территории.



На Курском направлении остановочный пункт Остафьево возводится между станциями Щербинка и Силикатная. Он повысит транспортную доступность Новомосковского административного округа. В настоящее время железнодорожники построили одну платформу и развивают путевую инфраструктуру для строительства второй.



Остановка Курьяново разместится между станциями Москворечье и Перерва. Согласно проекту, для пассажиров построят платформу островного типа, с каждой стороны которой будут останавливаться электропоезда. В настоящее время специалисты проводят работы по строительству подземного тоннеля и вестибюля, а также устройству земполотна.



На Рижском направлении новые остановочные пункты Пенягино и Волоколамская расположатся на участке Павшино - Трикотажная, а Щукинская - между станциями Тушино и Ленинградская. В настоящее время на всех объектах развернуты работы по сооружению конкорсов и устройству земполотна. В рамках первого этапа реализации проекта на остановочных пунктах запланировано построить по одной платформе, а также конкорсы. С новых станций Щукинская и Волоколамская можно будет пересесть на одноименные станции метро, а Пенягино повысит транспортную доступность района Павшинская Пойма подмосковного Красногорска.



Новая пассажирская инфраструктура будет соответствовать современным стандартам обслуживания пассажиров. На станциях создадут безбарьерную среду для маломобильных пассажиров.



Протяжённость МДЦ-2 Нахабино - Подольск составит 80 км, для пассажиров будут доступны 13 пересадок на метро, 6 пересадок на радиальные направления железной дороги и 2 - на МЦК. Помимо строительства новых остановочных пунктов на Рижском и Курском направлениях запланирована модернизация существующей пассажирской и железнодорожной инфраструктуры. Так, в настоящее время железнодорожники проводят реконструкцию инфраструктуры на станциях Нахабино, Опалиха (Рижское направление) и Подольск (Курское направление).



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала 2254029003000 руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по РСБУ снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.



Чистая прибыль холдинга РЖД по МСФО за 2018 год составила 35.4 млрд руб. против 139.704 млрд руб. годом ранее. Доходы холдинга за 2018 год составили 2.413 трлн руб. что на 7.2% выше результатов годом ранее - 2.252 трлн руб. Показатель EBITDA года достиг 527 млрд руб., что на 6.4% выше показателя 2017 года - 496 млрд руб.



"AK&M" от 11.06.2019