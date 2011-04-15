Новикомбанк на ПМЭФ-2019 подписал контракты на 50 млрд руб.

Новикомбанк, входящий в госкорпорацию "Ростех", в рамках Петербургского международного экономического форума заключил соглашения о финансировании более десяти компаний высокотехнологичных отраслей промышленности. Об этом говорится в сообщении банка.



Общая сумма сделок превысила 50 млрд руб.

Подписанные соглашения нацелены на поддержку участия акционера банка в реализации каждого их 12 приоритетных национальных проектов. Основные усилия Ростеха сконцентрированы на решении государственных задач в сфере цифровой экономики, здравоохранения, создания комфортной городской среды. Деятельность Новикомбанка призвана обеспечить финансовую поддержку на лучших условиях компаниям акционера, участвующим в реализации данных программ.



АО АКБ "Новикомбанк" (Москва, ИНН 7706196340) создано в 1993 году и специализируется на кредитовании крупных корпоративных клиентов и РКО юрлиц. Филиалы банка расположены в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Тольятти и Санкт-Петербурге, банк также имеет четыре дополнительных и два операционных офиса. Одним из крупнейших акционеров Новикомбанка является госкорпорация "Ростех".



Правительство РФ определило Новикомбанк головным банком для госкорпорации "Ростех".



"AK&M" от 11.06.2019