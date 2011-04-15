Банк "Восточный" выдал банковские гарантии в сфере госзаказа объёмом более 10 млрд руб.

Банк "Восточный" поддержит строительство сельских детских садов в Ленинградской и Волгоградской областях, Северной Осетии в рамках предоставления банковских гарантий в сфере госзаказа. Об этом говорится в сообщении банка.



Банк "Восточный" на 1 июня 2019 года выдал банковские гарантии в сфере госзаказа объёмом более чем на 10 млрд руб.



Выданные гарантии идут на обеспечение госконтрактов, связанных с ремонтом и содержанием автомобильных дорог. На втором месте - возведение многоквартирных домов и обустройство территорий, на третьем месте - строительство объектов социального назначения.



При поддержке банка "Восточный" будут исполнены контракты по строительству детских садов. А также банк "Восточный" поддержит возведение школы на 1 тыс. мест и строительство поликлиники.



На сегодняшний день объём выданных за последние два года гарантий превысил 170 млрд руб. Таким образом, банк "Восточный" обеспечил возможность для малого бизнеса получить доступ к закупкам товаров и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на сумму около 1 трлн руб.



ПАО "Восточный банк" основано в 1991 году в Амурской области. Является кредитной организацией федерального уровня. Банк является участником Системы страхования вкладов (ССВ). Основными акционерами банка являются инвестиционный фонд Baring Vostok (через Evison Holdings Limited, 51.62% акций) и А.Д. Аветисян (через МК "Финвижн Холдингс" (ООО), 32.02% акций).



"AK&M" от 11.06.2019