Акционеры Ингосстраха приняли решение не выплачивать дивиденды по результатам деятельности в 2018 году

Годовое собрание акционеров СПАО "Ингосстрах" состоялось 7 июня 2018 года. Об этом сообщает страховая компания.



На собрании были утверждены годовой отчёт о деятельности компании в 2018 году, бухгалтерский баланс и отчёт о финансовых результатах за прошлый год.



Собранием акционеров принято решение не выплачивать дивиденды, чистую прибыль СПАО "Ингосстрах" по результатам деятельности в 2018 году в размере 6 699.4 млн руб. оставить в распоряжении компании.



Акционеры приняли решение увеличить уставный капитал СПАО "Ингосстрах" до 27 млрд 500 млн руб. путём увеличения номинальной стоимости акций.



Нераспределённую прибыль прошлых лет в размере 10 млрд руб. направить на увеличение уставного капитала СПАО "Ингосстрах".



Акционеры Ингосстраха избрали совет директоров компании. В него вошли девять человек: Аносов Андрей Борисович, Виханский Олег Самуилович, Волков Михаил Юрьевич, Григорьев Александр Валерьевич, Каллегари Джорджио, Соколов Константин Борисович, Соколов Алексей Анатольевич, Скарони Паоло, Чирина Лучано.



Аудитором СПАО "Ингосстрах" утверждено АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" (г. Москва). На собрании акционеров были избраны члены ревизионной комиссии. Акционерами был утверждён список объединений и коммерческих организаций, в которых СПАО "Ингосстрах" намерено участвовать или прекратить своё членство.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 11.06.2019