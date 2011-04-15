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Совет Федерации одобрил ужесточение наказания за "пьяные ДТП". Об этом говорится в материалах Госдумы.
За совершение дорожно-транспортного происшествия в состоянии опьянения, повлекшего за собой человеческие жертвы, наказание становится аналогичным наказанию за умышленное убийство.
"AK&M" от 11.06.2019