Совет Федерации одобрил ужесточение наказания за "пьяные ДТП". Об этом говорится в материалах Госдумы.



За совершение дорожно-транспортного происшествия в состоянии опьянения, повлекшего за собой человеческие жертвы, наказание становится аналогичным наказанию за умышленное убийство.







"AK&M" от 11.06.2019