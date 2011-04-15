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11/06/2019
14:51

На пересечении МКАД с Профсоюзной улицей появятся удобные съезды

На пересечении МКАД с Профсоюзной улицей появятся удобные съезды, сообщил столичный Стройкомплекс.

Второй этап реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Профсоюзной улицей начнётся в 2020 году, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, слова которого приводятся в сообщении. "Первый этап реконструкции развязки на пересечении МКАД с Профсоюзной улицей завершили в 2017 году. Там построили левоповоротные съезды и разворотную эстакаду, расширили МКАД, убрали все проблемные участки. Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу провести второй этап реконструкции", - сказал А.Бочкарев.

По его словам, цель - сформировать удобные подъезды-съезды к торговому центру "ИКЕА" и Группе компаний "Славянский мир". "До конца этого года планируем завершить проектирование объекта", - отметил А.Бочкарев.

Всего будет построено и реконструировано почти 2.2 км дорог. Улучшится транспортная доступность возле строительного рынка "Славянский мир".

Построят два пешеходных перехода, чтобы жители ближайших населённых пунктов смогли комфортно добираться до "ИКЕА" и "Славянского мира".

Здесь появятся: съезд с дублера МКАД в сторону ТЦ "ИКЕА"; выезд на внешнюю сторону МКАД; боковой проезд с внешней стороны МКАД; съезд с бокового проезда Калужского шоссе при движении в центр на территорию ТЦ "ИКЕА"; правоповоротный съезд с проектируемого проезда 974 на путепровод на территорию "ИКЕА"; съезд с бокового проезда Калужского шоссе при движении в область; тротуары.

Напомним, сейчас на МКАД проектируют четыре крупные транспортные развязки - на пересечении с Алтуфьевским и Осташковским шоссе, с улицами Липецкая и Верхние Поля, включая пересечение с улицей Капотня.

Сейчас активно строятся развязки с Волоколамским и Бесединским шоссе, а также с улицей Генерала Дорохова.

"AK&M" от 11.06.2019
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