Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 12 июня

Банк России установил на 12 июня курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 44.8707

1 Азербайджанский манат 38.0288

100 Армянских драмов 13.4689

1 Белорусский рубль 31.1746

1 Болгарский лев 37.3312

1 Бразильский реал 16.6025

100 Венгерских форинтов 22.7890

1000 Вон Республики Корея 54.6145

10 Гонконгских долларов 82.3315

10 Датских крон 97.7557

1 Доллар США 64.5158

1 Евро 73.0448

100 Индийских рупий 92.9971

100 Казахстанских тенге 16.7955

1 Канадский доллар 48.6471

100 Киргизских сомов 92.2887

10 Китайских юаней 93.3118

10 Молдавских леев 35.6737

1 Новый туркменский манат 18.4595

10 Норвежских крон 74.5546

1 Польский злотый 17.1143

1 Румынский лей 15.4551

1 СДР (специальные

права заимствования) 89.3312

1 Сингапурский доллар 47.2643

10 Таджикских сомони 68.4155

1 Турецкая лира 11.1478

10000 Узбекских сумов 75.7569

10 Украинских гривен 24.5074

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 81.8641

10 Чешских крон 28.4662

10 Шведских крон 68.4191

1 Швейцарский франк 65.1543

10 Южноафриканских рэндов 43.7372

100 Японских иен 59.3877

"AK&M" от 11.06.2019