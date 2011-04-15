Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 12 июня

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Банк России установил на 12 июня курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.8707
1 Азербайджанский манат 38.0288
100 Армянских драмов 13.4689
1 Белорусский рубль 31.1746
1 Болгарский лев 37.3312
1 Бразильский реал 16.6025
100 Венгерских форинтов 22.7890
1000 Вон Республики Корея 54.6145
10 Гонконгских долларов 82.3315
10 Датских крон 97.7557
1 Доллар США 64.5158
1 Евро 73.0448
100 Индийских рупий 92.9971
100 Казахстанских тенге 16.7955
1 Канадский доллар 48.6471
100 Киргизских сомов 92.2887
10 Китайских юаней 93.3118
10 Молдавских леев 35.6737
1 Новый туркменский манат 18.4595
10 Норвежских крон 74.5546
1 Польский злотый 17.1143
1 Румынский лей 15.4551
1 СДР (специальные
права заимствования) 89.3312
1 Сингапурский доллар 47.2643
10 Таджикских сомони 68.4155
1 Турецкая лира 11.1478
10000 Узбекских сумов 75.7569
10 Украинских гривен 24.5074
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 81.8641
10 Чешских крон 28.4662
10 Шведских крон 68.4191
1 Швейцарский франк 65.1543
10 Южноафриканских рэндов 43.7372
100 Японских иен 59.3877
"AK&M" от 11.06.2019