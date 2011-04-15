Банк России на 12 июня понизил курс евро к рублю на 17 копеек до 73.0448 руб., курс доллара США - почти на 28 копеек до 64.7919 руб.

Банк России на 12 июня понизил официальный курс евро к рублю на 17 копеек до 73.0448 руб. с 73.2148 руб., курс доллара США - почти на 28 копеек до 64.5158 руб. с 64.7919 руб. 11 июня.



Стоимость бивалютной корзины на 12 июня уменьшилась почти на 23 копейки (-0.33%) до 68.3539 руб. с 68.5822 руб. 11 июня.



"AK&M" от 11.06.2019