Банк России на 12 июня понизил курс евро к рублю на 17 копеек до 73.0448 руб., курс доллара США - почти на 28 копеек до 64.7919 руб.

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Банк России на 12 июня понизил официальный курс евро к рублю на 17 копеек до 73.0448 руб. с 73.2148 руб., курс доллара США - почти на 28 копеек до 64.5158 руб. с 64.7919 руб. 11 июня.
Стоимость бивалютной корзины на 12 июня уменьшилась почти на 23 копейки (-0.33%) до 68.3539 руб. с 68.5822 руб. 11 июня.
"AK&M" от 11.06.2019