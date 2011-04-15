Будущее - за четырёхдневной рабочей неделей, Д.Медведев

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев не исключает ввод четырёхдневной рабочей недели. Об этом он заявил на пленарном заседании 108-й сессии Международной конференции труда. Стенограмма размещена на правительственном сайте.



"Технологический прогресс приводит к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени, к расширению досуга. Весьма вероятно, что будущее - за четырёхдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта. Я напомню, сто лет назад Генри Форд решился на сокращение рабочей недели с 48 до 40 часов и получил впечатляющий рост производительности труда", - сказал он.



Д.Медведев также отметил, что "…одна из новозеландских компаний ввела четырёхдневную рабочую неделю. Третий выходной оплачивался так же, как и остальные два. В итоге прирост производительности в пересчёте на один час рабочего времени составил около 20%. Уровень стресса сотрудников снизился тоже достаточно значительно".





"AK&M" от 11.06.2019