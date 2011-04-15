Turkish Cargo 12 июня открывает регулярные прямые рейсы по маршруту Стамбул-Москва

Авиакомпания Turkish Cargo 12 июня 2019 года открывает регулярные прямые рейсы по маршруту Стамбул-Москва ("Шереметьево"). Об этом сообщила пресс-служба московского аэропорта.



Рейсы будут совершаться еженедельно по средам на грузовых воздушных судах Airbus A330 Freighter.



Turkish Cargo предлагает более 300 направлений грузовых авиаперевозок, включая 88 прямых грузовых рейсов. Флот Turkish Cargo включает 23 грузовых воздушных судна, а также 335 самолётов авиакомпании Turkish Airlines, выполняющих полёты из аэропорта Стамбула.



Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ, ИНН 7712094033) - крупнейший российский аэропорт по обслуживанию международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 200 направлений. Состав собственников МАШ: РФ (83.04% от уставного капитала), ПАО "Аэрофлот" (8.96%), Внешэкономбанк (4.24%), АО "Банк ВТБ" (3.76%).



Пассажиропоток "Шереметьево" в 2018 году вырос на 14.3% до 45.836 млн по сравнению с годом ранее. Количество взлётно-посадочных операций (ВПО) составило 357.228 тыс. при росте в 15.9%. Пассажиропоток на международных воздушных линиях в 2018 году вырос на 11.6% и составил 24.695 млн пассажиров, на внутренних воздушных линиях - на 17.7% и достиг 21.141 млн.



Чистая прибыль АО "Международный аэропорт Шереметьево" по МСФО за 2018 год упала на 7.36% до 11.021 млрд руб. с 11.896 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 28.22% до 57.98 млрд руб. с 45.218 млрд руб., операционные расходы - на 38.17% до 38.467 млрд руб. с 27.84 млрд руб., операционная прибыль - на 12.29% до 19.513 млрд руб. с 17.378 млрд руб.



"AK&M" от 11.06.2019