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11/06/2019
16:44

В России с завтрашнего дня меняется порядок выезда детей за границу

В России с завтрашнего дня меняется порядок выезда детей за границу. Об этом сообщила ФСБ РФ.

Так, с 12 июня вступает в силу постановление Правительства РФ от 31 мая 2019 года, в соответствии с которым признаётся утратившим силу постановление Правительства РФ от 12 мая 2003 года "Об утверждении Правил подачи заявления о несогласии на выезд из РФ несовершеннолетнего гражданина РФ".

Одновременно с указанной даты вступает в силу порядок подачи, рассмотрения и ведения учёта заявлений о несогласии на выезд из РФ несовершеннолетнего гражданина РФ, утверждённый приказом МВД России от 11 февраля 2019 года, в соответствии с которым приём и учёт таких заявлений осуществляется подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД России на региональном и районном уровнях по месту жительства (пребывания) одного из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей несовершеннолетнего гражданина РФ или несовершеннолетнего гражданина РФ, в отношении которого подаётся заявление, а также дипломатическими представительствами или консульскими учреждениями РФ по месту постоянного проживания заявителя за пределами РФ.

В связи с этим с 12 июня пограничные органы не принимают заявления от граждан о несогласии на выезд из РФ несовершеннолетнего гражданина РФ.

"AK&M" от 11.06.2019
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