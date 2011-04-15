В России с завтрашнего дня меняется порядок выезда детей за границу. Об этом сообщила ФСБ РФ.



Так, с 12 июня вступает в силу постановление Правительства РФ от 31 мая 2019 года, в соответствии с которым признаётся утратившим силу постановление Правительства РФ от 12 мая 2003 года "Об утверждении Правил подачи заявления о несогласии на выезд из РФ несовершеннолетнего гражданина РФ".



Одновременно с указанной даты вступает в силу порядок подачи, рассмотрения и ведения учёта заявлений о несогласии на выезд из РФ несовершеннолетнего гражданина РФ, утверждённый приказом МВД России от 11 февраля 2019 года, в соответствии с которым приём и учёт таких заявлений осуществляется подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД России на региональном и районном уровнях по месту жительства (пребывания) одного из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей несовершеннолетнего гражданина РФ или несовершеннолетнего гражданина РФ, в отношении которого подаётся заявление, а также дипломатическими представительствами или консульскими учреждениями РФ по месту постоянного проживания заявителя за пределами РФ.



В связи с этим с 12 июня пограничные органы не принимают заявления от граждан о несогласии на выезд из РФ несовершеннолетнего гражданина РФ.



"AK&M" от 11.06.2019