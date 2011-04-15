Дайджест газеты "Коммерсант" от 13 июня 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 13 июня 2019 года.



К АНАЛИЗАМ ВОДИТЕЛЕЙ ДОБАВЯТ СЛЮНУ

В РОССИИ ВВЕДУТ НОВЫЕ ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ НА АЛКОГОЛЬ И НАРКОТИКИ



ГИБДД РФ корректирует механизм освидетельствования водителей на состояние опьянения. Вводится промежуточный экспресс-тест, который при позитивном результате будет являться лишь основанием для дальнейшей полноценной проверки. Таким образом, к привычным основаниям дунуть в алкометр - запах алкоголя, нетвердая походка, несвязная речь и неадекватное поведение - прибавится еще одно. При этом впервые в российской практике инспекторы будут использовать прибор, анализирующий наличие наркотических веществ в слюне человека (впоследствии, впрочем, у него все равно возьмут мочу на анализ). В Госавтоинспекции надеются, что это "будет способствовать соблюдению прав и законных интересов участников движения и снижению конфликтных ситуаций". Эксперты указывают на коррупционные риски.





"ИМ НУЖНО УЙТИ СЕЙЧАС, ПОТОМУ ЧТО ПОЗЖЕ БУДЕТ ЕЩЕ ХУЖЕ ДЛЯ НИХ"

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР МОЛДАВИИ МАЙЯ САНДУ РАССКАЗАЛА "Ъ" О ТОМ, КТО В СТРАНЕ ВЛАСТЬ





Правившая ранее Молдавией Демократическая партия, возглавляемая олигархом Владимиром Плахотнюком, блокирует доступ членов нового кабинета министров страны в главное здание правительства и другие госучреждения. Действия демократов спровоцировали серьезный кризис, в который оказались вовлечены Россия, Евросоюз и США. Специальный корреспондент "Ъ" Владимир Соловьев встретился в Кишиневе с лидером партии "Действие и солидарность" Майей Санду, назначенной 8 июня премьер-министром республики, и поговорил с ней о том, как новые власти собираются вернуть контроль над государственными институтами и намерены ли они выводить на улицу своих сторонников.





ГУБЕРНАТОРАМ ПЕРЕСТАВЛЯЮТ ОЦЕНКУ

СУДИТЬ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ БУДЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО



Белый дом неожиданно получил новый рычаг влияния на регионы. Рабочая группа президиума Совета по нацпроектам, которая будет оценивать достижение или недостижение губернаторами показателей эффективности (KPI) и их корректировку, де-факто будет созываться правительством, ее главой стал первый вице-премьер Антон Силуанов, а ответственность за коммуникации с регионами по этому вопросу возложена на министра экономики Максима Орешкина. В решении вопросов о достижении регионами национальных целей также будет участвовать мэр Москвы Сергей Собянин.





ПРОМОРЕКОРД

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ РОССИЯН ТЕПЕРЬ ПОКУПАЮТ ТОВАРЫ ТОЛЬКО ПО АКЦИЯМ



Падение реальных доходов населения и конкуренция розничных сетей за покупателя привели к тому, что более 50% россиян приобретают товары только со скидками. В некоторых торговых сетях уже задумались о том, чтобы ограничить промоактивность. Но отказаться от скидок участники рынка могут только синхронно, а для такого шага предпосылок пока нет, указывают эксперты.





НА ХЛОР НЕ ХВАТАЕТ РЕАГЕНТОВ

НЕФТЕКОМПАНИЯМ ДОРОГО ОБХОДИТСЯ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА НЕФТИ



Загрязнение нефти хлоридами в трубопроводе "Дружба" выявило серьезные проблемы в системе контроля качества идущей на экспорт нефти. Правительство поручило перейти на ежедневный контроль хлоридов в сдаваемой нефти, но, как выяснил "Ъ", не все нефтекомпании могут сразу это сделать. Главная причина - отсутствие необходимых объемов реагентов. Эксперты считают, что это решаемая проблема, но подходить к обеспечению безопасности нужно более системно, создав банк качества нефти.





БЫВШИХ ДАГЕСТАНСКИХ ЧИНОВНИКОВ СУДЯТ БЕЗ ПРЕТЕНЗИЙ

ПОТЕРПЕВШАЯ СТОРОНА НЕ НАМЕРЕНА ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ИСК ЭКС-ПРЕМЬЕРУ РЕСПУБЛИКИ И ЕГО ЗАМУ





Как стало известно "Ъ", на процессе по делу бывших премьера Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова, которых обвиняют в присвоении и растрате 41 млн бюджетных рублей, представитель дагестанской дирекции единого государственного заказчика-застройщика, признанной потерпевшей стороной, заявил, что эта организация не имеет материальных претензий к подсудимым и не будет предъявлять им гражданский иск. Защита экс-чиновников считает, что подобная позиция потерпевших по делу свидетельствует о невиновности подсудимых. Адвокаты также потребовали рассекретить свидетелей, на показаниях которых основывается обвинение. В этом суд защите отказал, зато удовлетворил ходатайство гособвинителя, закрыв процесс.





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"AK&M" от 13.06.2019