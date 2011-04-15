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13/06/2019
09:24

Повтор! Газпромбанк и Росгеология создадут фонд для финансирования геологоразведочных проектов

Газпромбанк и АО "Росгеология" заключили соглашение о сотрудничестве в целях организации общества, специализирующегося на финансировании геологоразведочных работ. Об этом говорится в сообщении банка.

Фонд планируется создать в 2020 году. Соответствующий документ подписан на площадке Петербургского международного экономического форума.

Созданный фонд будет предоставлять финансирование российским компаниям для проведения геологоразведочных работ на перспективных участках на территории Российской Федерации (в том числе на стадиях поиска и оценки). Планируется, что фонд будет принимать участие в управлении данными предприятиями.

Помимо этого, Росгеология и Газпромбанк намерены рассмотреть возможность совместной реализации иных проектов, в том числе в сфере цифровизации недропользования, разработки специализированного программного обеспечения, передовой техники и оборудования для геологоразведочных работ, создания технологий.

АО "Газпромбанк" (ГПБ, ИНН 7744001497) образовано в 1990 году, по финансовым показателям входит в тройку крупнейших банков России. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики - газовую, нефтяную, атомную, химическую и нефтехимическую, чёрную и цветную металлургию, электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю.

Чистая прибыль Газпромбанка за 2018 год по МФСО составила 39.5 млрд руб.

"AK&M" от 11.06.2019
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