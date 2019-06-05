ЦБ РФ установил официальный курс евро на среду, 12 июня, в размере 73.0448 руб. против 73.2148 руб. на 11 июня.





Курс евро за последние 5 дней:



11.06.19 - 73.2148 руб.

08.06.19 - 73.2605 руб.

07.06.19 - 73.2708 руб.

06.06.19 - 73.3690 руб.

05.06.19 - 73.4239 руб.

























































































































"AK&M" от 11.06.2019