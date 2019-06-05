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ЦБ РФ установил официальный курс евро на среду, 12 июня, в размере 73.0448 руб. против 73.2148 руб. на 11 июня.
Курс евро за последние 5 дней:
11.06.19 - 73.2148 руб.
08.06.19 - 73.2605 руб.
07.06.19 - 73.2708 руб.
06.06.19 - 73.3690 руб.
05.06.19 - 73.4239 руб.
"AK&M" от 11.06.2019