Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

13/06/2019
09:53

Повтор! В "Сколково" появится Центр ядерной медицины и технологическая долина

Фонд медицинского кластера "Сколково" заключил шесть соглашений на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), которые направлены на развитие медицинской, образовательной и научной деятельности в сфере здравоохранения, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"В рамках этих соглашений на территории кластера появится многопрофильная биотехнологическая лаборатория полного цикла, технологическая долина для разработки искусственного интеллекта в медицине, центры ядерной медицины и лекарственной противоопухолевой терапии, а также цифровая образовательная платформа", - сказал М.Хуснуллин. Заммэра подчеркнул, что медкластер пополняется не только иностранными клиниками, но и активно развивает образовательную и исследовательскую деятельность.

Как пояснил генеральный директор Фонда Международного медицинского кластера Михаил Югай, сюда могут войти не только зарубежные, но и российские резиденты. "Трансфер только международных практик и технологий не позволит российскому здравоохранению совершить рывок, на который мы рассчитываем. Поэтому мы ищем и находим сильных российских партнеров, готовых объединиться с нами и развивать медицину страны по всем ключевым направлениям", - добавил М.Югай.

Напомним, в проекте медкластера в Сколково участвуют уже четыре международных партнера. Первым в сентябре 2018 года заработал диагностический центр израильской клиники Hadassah.

Также свои проекты готовятся реализовать южнокорейский госпиталь Bundang и испанская клиника Roman Fernandes.

Кроме того, в рамках соглашения с французской компанией ORPEA Group будет построен центр высокотехнологичной реабилитации Clinea.

"AK&M" от 11.06.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100