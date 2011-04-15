Повтор! В "Сколково" появится Центр ядерной медицины и технологическая долина

Фонд медицинского кластера "Сколково" заключил шесть соглашений на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), которые направлены на развитие медицинской, образовательной и научной деятельности в сфере здравоохранения, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"В рамках этих соглашений на территории кластера появится многопрофильная биотехнологическая лаборатория полного цикла, технологическая долина для разработки искусственного интеллекта в медицине, центры ядерной медицины и лекарственной противоопухолевой терапии, а также цифровая образовательная платформа", - сказал М.Хуснуллин. Заммэра подчеркнул, что медкластер пополняется не только иностранными клиниками, но и активно развивает образовательную и исследовательскую деятельность.



Как пояснил генеральный директор Фонда Международного медицинского кластера Михаил Югай, сюда могут войти не только зарубежные, но и российские резиденты. "Трансфер только международных практик и технологий не позволит российскому здравоохранению совершить рывок, на который мы рассчитываем. Поэтому мы ищем и находим сильных российских партнеров, готовых объединиться с нами и развивать медицину страны по всем ключевым направлениям", - добавил М.Югай.



Напомним, в проекте медкластера в Сколково участвуют уже четыре международных партнера. Первым в сентябре 2018 года заработал диагностический центр израильской клиники Hadassah.



Также свои проекты готовятся реализовать южнокорейский госпиталь Bundang и испанская клиника Roman Fernandes.



Кроме того, в рамках соглашения с французской компанией ORPEA Group будет построен центр высокотехнологичной реабилитации Clinea.



"AK&M" от 11.06.2019