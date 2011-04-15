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13/06/2019
11:57

Закон о парниковых газах будет учитывать различия в уровне развития отраслей, М.Расстригин

Законопроект о регулировании выбросов парниковых газов предусматривает дифференцированный подход к различным отраслям экономики, заявил заместитель министра экономического развития Михаил Расстригин на семинаре "Климат и низкоуглеродная экономика", состоявшемся в резиденции посла Франции в России, говорится в сообщении МЭР РФ.

"Документ учитывает объективные различия в уровне развития отраслей, в технологических возможностях снижения объёмов выбросов парниковых газов, при этом основные экономические механизмы вступят в силу в 2022-2025 годах", - сообщил замминистра.

Законопроект предусматривает создание специальных систем учета, торговли единицами сокращения и поглощения парниковых газов, реализацию проектов по снижению и абсорбции выбросов, а также установление целевых показателей и взимание сбора за их превышение.

До конца 2019 года Минэкономразвития планирует завершить подготовку проекта национальной стратегии долгосрочного развития с низким уровнем выбросов парниковых газов (до 2050 года). Также ведется работа над национальным планом адаптации к неблагоприятным изменениям климата, рассказал замминистра.

"AK&M" от 13.06.2019
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