В России создают базу для развития инклюзивного добровольчества, МЭР

В России создают базу для развития инклюзивного добровольчества. О предпринимаемых мерах по развитию в России добровольческого движения рассказал замминистра Илья Торосов в ходе визита в Женеву, где он принял участие в Международной конференции по добровольчеству и социальным инновациям #INFOCUS, говорится в сообщении МЭР РФ.



По его словам, привлечение добровольцев к решению социальных задач и эффективное использование их потенциала является одной из важных задач государственной политики РФ.



Во исполнение действующей Концепции развития добровольчества в России до 2025 года Минэкономразвития занимается разработкой плана по ее реализации, который включает в себя усовершенствование нормативного правого регулирования в сфере добровольческой деятельности, инфраструктурное развитие и совершенствование механизмов поддержки. Особое внимание Илья Торосов уделил развитию добровольчества среди отдельных категорий граждан и т.н. инклюзивному добровольчеству, предполагающему вовлечение в добровольческую деятельность лиц с ограниченными возможностями здоровья.



"Думаю, что результаты внедрения механизмов поддержки инклюзивного добровольчества и развития "серебряного" волонтерства будут впечатляющими" - заявил замминистра.





"AK&M" от 13.06.2019