На заседании Ассоциации ТПП ЦФО и СЗФО обсудят электронные площадки

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Максим Фатеев в рамках VIII Среднерусского экономического форума 27 июня проведёт заседание Ассоциации ТПП ЦФО и СЗФО "Роль электронных площадок в продвижении членов ТПП".



На заседании будут подняты вопросы развития информационных систем управления, связи и телекоммуникаций членов торгово-промышленных палат на базе новых отечественных технологий, рассмотрены успешные кейсы IT-компаний для развития региональной экономики, построения межкооперационных связей при помощи цифровых платформ.



М.Фатеев отметил, что ТПП РФ ставит перед собой задачу внедрения механизмов инновационных форм хозяйствования для предприятий. "Особенно важен для развития новой экономической политики принцип "Единого окна" для бизнеса: одно окно, один платёж, один раз в год. Это насущная необходимость для инновационных форм хозяйствования, в том числе малых предприятий. Именно в этом направлении будет работать ТПП РФ".



VIII Среднерусский экономический форум состоится в Курске 26-27 июня 2019 года. Тема VIII СЭФ - "Цифровой регион". Организаторами СЭФ выступают: Администрация Курской области, Агентство по привлечению инвестиций Курской области, Информационное агентство АК&М, при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, Минпромторга России, ТПП РФ и Банка России.



Официальный партнёр форума - АО "ХК "Металлоинвест", стратегический партнёр форума - ПАО "Ростелеком", генеральный партнёр форума - строительная компания "Инстеп".



В работе форума примут участие более 2000 человек: представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса.



Программа СЭФ-2019 включает пленарные мероприятия, 14 тематических заседаний, выставку передовых проектов в области цифровых технологий, конкурс молодых программистов.



Подробнее о форуме: http://www.sef-kursk.ru



"AK&M" от 13.06.2019