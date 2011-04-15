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13/06/2019
12:14

Lucky Air открыла рейс по маршруту Санкт-Петербург - Куньмин

Авиакомпания Lucky Air 12 июня запустила прямые регулярные рейсы по маршруту Санкт-Петербург - Куньмин (Китайская Народная Республика). Об этом говорится в сообщении аэропорта "Пулково".

Направление и авиаперевозчик стали новинками в расписании аэропорта. Полёты выполняются трижды в неделю и продлятся до 25 октября 2019 года.

Самолёты Lucky Air отправляются из Куньмина в Санкт-Петербург по вторникам, четвергам и субботам и вылетают обратно по средам, пятницам и воскресеньям. Рейсы совершаются на Airbus A330 с салонами бизнес- и экономического класса. Каждое из 303 пассажирских кресел оснащено индивидуальной системой развлечений. На борту пассажирам предлагаются горячее питание и напитки.

Авиакомпания Lucky Air - дочернее предприятие китайского холдинга HNA Group. Маршрутная сеть перевозчика включает более 100 направлений внутри Китая и в Юго-Восточной Азии. В HNA Group также входит авиакомпания Hainan Airlines, которая 12 лет выполняет прямые перелёты между Санкт-Петербургом и Пекином.

Аэропорт "Пулково" (Санкт-Петербург, ИНН 7810091320) занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России. Главным оператором Пулково с 2010 года является международный консорциум "Воздушные Ворота Северной Столицы", который на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития.

В январе-апреле 2019 года аэропорт Санкт-Петербурга обслужил 5.1 млн человек, что на 13.7% превышает результат за аналогичный период 2018 года.


"AK&M" от 13.06.2019
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