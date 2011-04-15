Ингосстрах застраховал экспонаты выставки "Илья Репин" в Третьяковской галерее

Ингосстрах выступил страховщиком части экспозиции выставки "Илья Репин", которая проходит в Третьяковской галерее. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Ингосстрах застраховал 26 картин выдающего художника, поступивших в Третьяковскую галерею от частных коллекционеров и зарубежных музеев. Эти произведения обеспечены страховой защитой на период экспонирования и транспортировки с условием "от всех рисков". Лимит страховой ответственности составляет 39 млн евро. Под страховой защитой Ингосстраха находятся такие шедевры, как "Портрет Н.Б. Нордман", "Портрет Мэри Хлопушиной".



Выставка приурочена к 175-летию со дня рождения Ильи Ефимовича Репина (1844-1930). Экспозиция, расположенная в крупнейших выставочных залах Третьяковской галереи, представляет ретроспективу работ художника с 1870-х по конец 1920-х годов. В состав экспозиции вошли как известные работы, такие как "Бурлаки на Волге", "Не ждали", так и малоизвестные произведения из частных коллекций и иностранных музеев. Выставка продлится по 18 августа 2019 года.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.









"AK&M" от 13.06.2019