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13/06/2019
12:43

Аэропорт "Домодедово" открыл дополнительный заезд на многоуровневый паркинг (Р2) с эстакады

Московский аэропорт "Домодедово" открыл дополнительный заезд на многоуровневый паркинг (Р2) с эстакады. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Теперь автомобилисты могут попасть на Р2 независимо от того, через какой шлагбаум они въехали на привокзальную площадь.

Заехать на P2 теперь можно как через первый этаж - с дороги, огибающей паркинг, так и через четвёртый - с эстакады, примыкающей к терминалу. На этих же уровнях расположены выезды с парковки.

Многоуровневый паркинг (P2) вместимостью почти 1.5 тыс. мест находится напротив пассажирского терминала и соединен с ним пешеходной галереей. Он был введён в эксплуатацию в июне 2018 года к чемпионату мира по футболу. За первые четыре месяца 2019 года Р2 обслужил около 150 тыс. автомобилей.

ООО "Международный аэропорт "Домодедово" (ИНН 5009097148) - крупнейший аэропорт России. Доля его пассажиропотока от общего объёма в Москве составляет 46%. Из "Домодедово" выполняют полёты 83 авиакомпании по 239 направлению по всему миру, 84 из которых уникальны для московского региона. Среди партнёров - 40 зарубежных авиакомпаний, 27 российских и 16 авиаперевозчиков стран СНГ.

Пассажиропоток "Домодедово" в 2018 году составил 29.4 млн. На международных воздушных линиях трафик в 2018 году составил 13.3 млн человек, на внутренних воздушных линиях - 16.1 млн человек. Отмечается, что за год число пассажиров выросло на 3% по сравнению с предыдущим годом (без учёта перевозчиков, прекративших полёты). В 2017 году вырос на 7.6% по сравнению с 2016 годом, составив 30.7 млн.

"AK&M" от 13.06.2019
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