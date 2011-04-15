Ростех разработал новый электронный терминал для голосования

Концерн "Автоматика" госкорпорации "Ростех" представил защищённый терминал для голосования на современной элементной базе. Об этом говорится в сообщении Ростеха.



Прибор станет базовым компонентом цифровых избирательных участков, которые будут развернуты в Москве в единый день голосования 8 сентября 2019 года.



Терминал для голосования является основой для комплекса средств автоматизации цифрового избирательного участка, также разработанного "Автоматикой". Комплекс ведёт автоматизированный подсчёт голосов, фиксирует итоги голосования и формирует отчет с данными о голосовании. При этом разработку концерна "Автоматика" отличает высокий уровень защиты от вмешательств извне. Решение полностью автономно и изолировано благодаря отсутствию операционной системы и доступа в интернет.



Платформа терминала построена на новейших программируемых 32-разрядных микроконтроллерах серии STM32F7. Их программирование осуществляется в момент сборки устройства, что исключает вмешательство в систему на избирательном участке.



Всего в комплекс может быть интегрировано до 16 терминалов. Пропускная способность каждого прибора - до 500 избирателей за 12 часов. В состав оборудования цифрового избирательного участка также входит сетевой контроллер с внешним термопринтером, который анонимно регистрирует каждый голос.



Терминал может быть использован для одновременного проведения выборов всех уровней - муниципальных, региональных, федеральных. Разработка будет опробована в рамках пилотного проекта на 30 избирательных участках Москвы в единый день голосования 8 сентября.



Госкорпорация "Ростех" - одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности - транспортное машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолёты России", Уралвагонзавод и друцгие. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий "Умного города", занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира.



Концерн "Автоматика" специализируется на информационной безопасности, разработке и производстве технических средств и систем засекреченной связи, защищённых информационно-телекоммуникационных систем, а также систем автоматизированного управления специального назначения. В продуктовой линейке компании - устройства шифрования, решения информационной безопасности, системы защищенной видеоконференцсвязи, защищенные автоматические телефонные станции, системные решения "Безопасный город", "Умный город", "Интернет вещей", оборудование для автоматизации избирательных процессов, системные решения по обеспечению безопасности и мониторингу состояния объектов инфраструктуры, спутниковое оборудование и другая продукция.



"AK&M" от 13.06.2019