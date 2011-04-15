ФАС не выявила необоснованный рост цен на проезд в плацкарте

ФАС России не выявила факторов необоснованного резкого роста тарифов на перевозку пассажиров в плацкартных вагонах на июнь-август 2019 года по отношению к маю 2019 года. Об этом сообщила служба по итогам анализа информации СМИ о росте цен на проезд пассажиров в плацкартных вагонах.



В частности, проанализированы показатели деятельности ОАО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, дочернее общество ОАО "РЖД") по следующим направлениям (в прямом и обратном направлениях): Москва - Адлер; Москва - Смоленск; Москва - Псков; Москва - Казань; Екатеринбург - Тюмень; Москва - Калининград; Новосибирск - Томск; Москва - Вологда; Москва - Ростов-на-Дону; Москва - Ижевск; Москва - Ярославль; Москва - Санкт-Петербург за период с 1 января 2017 года по 1 июня 2019 года (отдельные показатели по 1 сентября 2019 года с учетом глубины продаж).



Перевозки пассажиров по вышеуказанным направлениям осуществляются ФПК в условиях конкуренции, в том числе с другими видами транспорта. Всего по 12 направлениям курсируют 400 маршрутов поездов, включая проходящие, которые обеспечивают свыше 40% пассажирооборота ФПК. На направлениях Москва - Адлер; Москва - Казань; Москва - Калининград; Москва - Ростов-на-Дону; Москва - Санкт-Петербург развита конкуренция с авиасообщением. На направлении Москва - Санкт-Петербург - конкуренция с поездами "Сапсан" (Дирекция скоростного сообщения РЖД). Для пассажиров также доступны автобусное сообщение и выбор между проездом в плацкартных и купейных вагонах.



За период с января по май 2019 года предложение провозных емкостей в целом по ФПК не уменьшилось к 2018 году (40.4 млрд местокилометров) при некритичном снижении в плацкартном сегменте (25.3 млрд местокилометров или -1%); по вышеуказанным направлениям наблюдается аналогичная тенденция. Уровень провозных мощностей на июнь-август 2019 года не отклоняется от уровня 2018 года. Фактов ограничения предложения провозных емкостей как в целом по ФПК, так и в сегменте плацкартных вагонов, не выявлено.



Уровень спроса по вышеуказанным направлениям за период с января по май 2019 года на +3% опережает показатели предыдущего года. На проезд в поездах, проходящих вышеуказанные направления, приобретено свыше 12 млн билетов, в том числе 8 млн билетов в плацкартные вагоны. Средний показатель использования вместимости (заполняемость мест) увеличился на +1% и составил 68%. Резкого роста спроса не зафиксировано.



Объём продаж на поездки в июне-августе 2019 года по состоянию на 1 июня 2019 года увеличился на 3%. Заполняемость мест на июнь (количество проданных билетов к общему количеству мест) составило 54%, на июль - 40%, август - 26%, т.е. свыше 60% мест на летние месяцы доступны в продаже по состоянию на 1 июня 2019 года. Продажи билетов между конечными пунктами по вышеуказанным направлениям в плацкартном сегменте на июнь-август 2019 года составили 303 тыс. билетов, что составляет 30% от ожидаемого объёма продаж по итогам летнего сезона, то есть не менее 700 тыс. билетов (70% мест) доступны в продаже и, как ожидается, будут дополнительно выкуплены в течение июня-августа 2019 года. Дефицита билетов в продаже не выявлено.



Средняя доходная ставка (средний доход на 1 км пути с пассажира) по вышеуказанным маршрутам в плацкартном сегменте за январь-май 2019 года составила 1.8 руб./пасс-км, что на находится уровне показателей 2018 года. Средняя расходная ставка составила 2.2 руб./пасс-км, что на 12% выше уровня 2018 года. Уровень доходной и расходной ставок находится в середине диапазона ставок, сложившихся в сфере перевозок пассажиров всеми видами транспорта. Перевозка пассажиров в плацкартных вагонах остаётся убыточным видом деятельности для ФПК. Компенсация убытков осуществляется за счёт прибыльности сегмента купе и бюджетного субсидирования.



Применяемые тарифы на билеты в плацкартном сегменте не превышают предельно максимальный уровень, установленный приказом ФАС России от 21 сентября 2018 года N 1343/18, и проиндексированные на 2019 год на 1.039 (+3.9%) тарифы, за исключением тарифов в фирменных поездах, в отношении которых решением ФПК применяется дополнительный повышающий коэффициент 1.5.



С целью повышения эффективности использования провозных емкостей ФПК вправе применять скидки к предельно максимальному уровню тарифов, устанавливаемому регулятором. Применение скидок компания осуществляет в рамках маркетинговых акций и утверждает их внутренними нормативными актами. В период с января по июнь 2019 года применялись скидки от 30% до 50% на места 34, 36 (последние места в "купейной" части плацкартного вагона) и верхние боковые места. Порядка 20% провозных емкостей в плацкартном сегменте предлагалось по сниженным ценам. За период январь-май 2019 года 193 тыс. билетов (14%) между конечными пунктами по вышеуказанным 12 направлениям были проданы со скидками до 50%. На поездки в плацкартных вагонах в отдельных поездах в июне 2019 года действуют скидки по акции. На поездки в июле-августе 2019 года в настоящее время скидки по акциям не установлены. Отсутствие информации о скидках на текущую дату не означает, что скидки не будут применяться в период июль-август 2019 года. Применение скидок обусловле но экономическими и социальными факторами и является правом компании-перевозчика, а не его обязанностью.



Порядка 78% билетов реализуется ФПК по прямым каналам (сайт РЖД и кассы) без наценок, 22% - через коммерческие кассы и интернет-агентства с учетом дополнительно взимаемых комиссионных/ агентских вознаграждений.



Проанализировав эту информацию в сопоставимом виде, ФАС России не выявила факторов необоснованного резкого роста тарифов на перевозку пассажиров в плацкартных вагонах на июнь-август 2019 года по отношению к маю 2019 года. Основания для антимонопольного реагирования отсутствуют.



С целью корректного сопоставления тарифов в плацкартном сегменте ФАС России рекомендует ФПК доработать информационные ресурсы в сети интернет и официальном мобильном приложении таким образом, чтобы повысить информированность пассажиров о предложениях билетов со скидками. В связи с увеличением глубины продаж билетов с 45 до 90 дней, отсутствие информации о скидках по заблаговременно приобретаемым билетам не должно вводить пассажиров в заблуждение при сопоставлении стоимости проезда со скидками и полной стоимости, в том числе до возможного объявления перевозчиком скидок по маркетинговым акциям по мере приближения даты перевозки.



АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, ИНН 7708709686, дочернее предприятие ОАО "РЖД") начало хозяйственную деятельность 1 апреля 2010 года. ФПК создана согласно программе структурной реформы на железнодорожном транспорте и концепции реформирования пассажирского комплекса дальнего следования.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала 2254029003000 руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по РСБУ снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.



Чистая прибыль холдинга РЖД по МСФО за 2018 год составила 35.4 млрд руб. против 139.704 млрд руб. годом ранее. Доходы холдинга за 2018 год составили 2.413 трлн руб. что на 7.2% выше результатов годом ранее - 2.252 трлн руб. Показатель EBITDA года достиг 527 млрд руб., что на 6.4% выше показателя 2017 года - 496 млрд руб.



"AK&M" от 13.06.2019