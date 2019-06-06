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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 14 июня в размере 64.6314 руб. против 64.5158 руб. на 12 июня.
Курс доллара США за последние 5 дней:
12.06.19 - 64.5158 руб.
11.06.19 - 64.7919 руб.
08.06.19 - 65.0395 руб.
07.06.19 - 65.2340 руб.
06.06.19 - 65.1243 руб.
"AK&M" от 13.06.2019