Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 14 июня

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Банк России установил на 14 июня курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.6668
1 Азербайджанский манат 38.0969
100 Армянских драмов 13.5141
1 Белорусский рубль 31.2259
1 Болгарский лев 37.3247
1 Бразильский реал 16.7118
100 Венгерских форинтов 22.6586
1000 Вон Республики Корея 54.6362
10 Гонконгских долларов 82.5865
10 Датских крон 97.7575
1 Доллар США 64.6314
1 Евро 73.0141
100 Индийских рупий 93.0363
100 Казахстанских тенге 16.8171
1 Канадский доллар 48.5039
100 Киргизских сомов 92.3790
10 Китайских юаней 93.3723
10 Молдавских леев 35.5313
1 Новый туркменский манат 18.4925
10 Норвежских крон 74.6493
1 Польский злотый 17.1359
1 Румынский лей 15.4499
1 СДР (специальные
права заимствования) 89.5992
1 Сингапурский доллар 47.3074
10 Таджикских сомони 68.5381
1 Турецкая лира 11.1028
10000 Узбекских сумов 75.8926
10 Украинских гривен 24.4816
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 81.9268
10 Чешских крон 28.5348
10 Шведских крон 68.1859
1 Швейцарский франк 65.0674
10 Южноафриканских рэндов 43.5410
100 Японских иен 59.6451
"AK&M" от 13.06.2019