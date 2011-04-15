Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 14 июня

Банк России установил на 14 июня курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 44.6668

1 Азербайджанский манат 38.0969

100 Армянских драмов 13.5141

1 Белорусский рубль 31.2259

1 Болгарский лев 37.3247

1 Бразильский реал 16.7118

100 Венгерских форинтов 22.6586

1000 Вон Республики Корея 54.6362

10 Гонконгских долларов 82.5865

10 Датских крон 97.7575

1 Доллар США 64.6314

1 Евро 73.0141

100 Индийских рупий 93.0363

100 Казахстанских тенге 16.8171

1 Канадский доллар 48.5039

100 Киргизских сомов 92.3790

10 Китайских юаней 93.3723

10 Молдавских леев 35.5313

1 Новый туркменский манат 18.4925

10 Норвежских крон 74.6493

1 Польский злотый 17.1359

1 Румынский лей 15.4499

1 СДР (специальные

права заимствования) 89.5992

1 Сингапурский доллар 47.3074

10 Таджикских сомони 68.5381

1 Турецкая лира 11.1028

10000 Узбекских сумов 75.8926

10 Украинских гривен 24.4816

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 81.9268

10 Чешских крон 28.5348

10 Шведских крон 68.1859

1 Швейцарский франк 65.0674

10 Южноафриканских рэндов 43.5410

100 Японских иен 59.6451

"AK&M" от 13.06.2019