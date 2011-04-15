Банк России на 14 июня понизил курс евро к рублю более чем на 3 копейки до 73.0141 руб., курс доллара США повысил почти на 12 копеек до 64.6314 руб.

Банк России на 14 июня понизил официальный курс евро к рублю более чем на 3 копейки до 73.0141 руб. с 73.0448 руб., курс доллара США повысил почти на 12 копеек до 64.6314 руб. с 64.5158 руб. 12 июня.



Стоимость бивалютной корзины на 14 июня увеличилась почти на 5 копеек (+0.07%) до 68.4036 руб. с 68.3539 руб. 12 июня.



"AK&M" от 13.06.2019