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13/06/2019
14:00

Банк России на 14 июня понизил курс евро к рублю более чем на 3 копейки до 73.0141 руб., курс доллара США повысил почти на 12 копеек до 64.6314 руб.

Банк России на 14 июня понизил официальный курс евро к рублю более чем на 3 копейки до 73.0141 руб. с 73.0448 руб., курс доллара США повысил почти на 12 копеек до 64.6314 руб. с 64.5158 руб. 12 июня.

Стоимость бивалютной корзины на 14 июня увеличилась почти на 5 копеек (+0.07%) до 68.4036 руб. с 68.3539 руб. 12 июня.

"AK&M" от 13.06.2019
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