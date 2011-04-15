В.Путин снял с должностей Ю.Девяткина и А.Пучкова

Президент России Владимир Путин подписал указ "Об освобождении от должности сотрудников органов внутренних дел РФ". Об этом сообщила пресс-служба Кремля.



"Освободить от занимаемой должности генерал-майора полиции Девяткина Юрия Владимировича - начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Москве; генерал-майора полиции Пучкова Андрея Павловича - начальника управления внутренних дел по Западному административному округу Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Москве", - говорится в документе.



"AK&M" от 13.06.2019