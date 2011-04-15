ФАС разработает разъяснения по распространённым нарушениям органов власти. Об этом сообщила заместитель начальника Правового управления службы Оксана Кузнецова на семинаре для представителей федеральных органов исполнительной власти по внедрению антимонопольного комплаенса, говорится в сообщении ФАС.



"Закон "О защите конкуренции" устанавливает ряд запретов в отношении актов или действий (бездействия) органов власти, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции на товарных рынках. Здесь следует указать, что даже возможность наступления таких негативных последствий может рассматриваться как нарушение антимонопольного законодательства", - подчеркнула замначальника Правового управления.



По словам О.Кузнецовой, в большинстве случаев нарушения выражаются в создании дискриминационных условий для отдельных компаний или напротив, преимуществ для некоторых из них, административных барьеров для выхода на рынок хозяйствующих субъектов, указаний на приобретение товара у конкретного продавца и так далее.



"Ещё одним видом нарушения является передача функций органа власти хозяйствующему субъекту. В ряде случаев, такие нарушения совершаются с целью ухода от закона о контрактной системе. В этом случае функций заказчика передаются хозяйствующему субъекту, например, унитарному предприятию, что, конечно, не приводит к развитию конкуренции и экономии бюджетных средств", - отметила О.Кузнецова.



На семинаре были также рассмотрены примеры иных видов нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов власти и местного самоуправления, в частности заключение антиконкурентных соглашений, координация заказчиками деятельности участников торгов и др. А также вопросы, связанные с привлечением к ответственности за такие нарушения. Ответственность за ограничение конкуренции органами власти в Кодексе об административных нарушениях предусмотрена по статье 14.9 в виде административного штрафа на должностных лиц в размере от 15 до 50 тыс. руб., а также дисквалификация на срок до трёх лет.



За заключение органом власти недопустимого соглашения или осуществление согласованных действий, то штраф на должностных лиц составляет от 20 до 50 тыс. руб. или дисквалификацию на срок до трёх лет.



Кроме того, О.Кузнецова анонсировала, что ФАС готовит разъяснения по типичным нарушениям антимонопольного законодательства для органов власти, в целях обеспечения профилактики ими таких нарушений при принятии решений.



"Мы полагаем, что это издание должно стать настольной книгой для каждого руководителя органа власти или местного самоуправления, быть помощником при принятии решений", - заявила О.Кузнецова.



"AK&M" от 13.06.2019