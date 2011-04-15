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13/06/2019
16:16

Инфляция за неделю, с 4 по 10 июня, была нулевой

Инфляция за неделю, с 4 по 10 июня 2019 года, была нулевой. Об этом сообщил Росстат по данным еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг, которая осуществляется в 283 городах России.

С начала июня инфляция также нулевая, с начала года - 2.4%.
Вместе с тем, за прошедшую неделю цены на рис, пшено и сметану выросли на 0.3%, крупу гречневую, сыры, консервы мясные - на 0.2%. Картофель стал дороже на 5.3%, яблоки - на 1.8%, морковь - на 1.4%.

Одновременно цены на яйца куриные снизились на 2%, сахар-песок - на 0.7%, свинину - на 0.2%, мясо кур и масло подсолнечное - на 0.1%. Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1.2%, в том числе на капусту белокочанную - 12.3%, помидоры - 10.4%, огурцы - 8.8%, лук репчатый - 1.4%.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0.3%, на дизельное топливо - практически не изменились.


"AK&M" от 13.06.2019
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