Пропускная способность МКАД вырастет на 25%, М.Хуснуллин

Пропускная способность Московской кольцевой автодороги (МКАД) после реконструкции увеличится примерно на четверть, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"В ближайшие годы будут завершены работы по модернизации развязокна пересечении с вылетными магистралями. Кроме того, приведены в порядок и съезды с кольцевой дороги к торговым и офисным центрам. По нашим оценкам, пропускная способность МКАД после этого вырастет на 25%", - сказал М.Хуснуллин.



По его словам, также улучшится транспортная ситуация и на самих трассах, пересекающих МКАД.



"Реконструкция развязок и съездов на МКАД - часть большой работы по развитию всей дорожной сети столицы. Кольцевая магистраль - этодорога агломерационного значения, оказывающая влияние на транспортную ситуацию и в Москве, и в Подмосковье", - добавил заммэра.



Он отметил, что ведутся работы по проектированию и строительству семи транспортных развязок на пересечении с МКАД.



"Мы уже реконструируем развязки на пересечении с Волоколамским шоссе, в районе Бесединского моста и на пересечении с улицей Генерала Дорохова. Параллельно проектируются развязки на пересечении с Осташковским и Алтуфьевским шоссе, улицами Липецкая и Верхние Поля", - пояснил М.Хуснуллин.



Напомним, на магистральных трассах и МКАД причиной пробок часто становится не ширина проезжей части, а развязки клеверного типа. Они рассчитаны на небольшое число автомобилей, но если транспортный поток увеличивается, имеют свойство "самозапираться": как только блокируется один въезд, сразу образуются заторы на всех остальных.



Поэтому все "клеверные листы" модернизируют в развязки с направленными съездами, которые эффективнее справляются с большими транспортными потоками.



После того как на клеверной развязке строятся направленные съезды - тоннели или эстакады, - её пропускная способность вырастает на 25-30%.



"AK&M" от 13.06.2019