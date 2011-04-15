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13/06/2019
15:49

Пропускная способность МКАД вырастет на 25%, М.Хуснуллин

Пропускная способность Московской кольцевой автодороги (МКАД) после реконструкции увеличится примерно на четверть, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"В ближайшие годы будут завершены работы по модернизации развязокна пересечении с вылетными магистралями. Кроме того, приведены в порядок и съезды с кольцевой дороги к торговым и офисным центрам. По нашим оценкам, пропускная способность МКАД после этого вырастет на 25%", - сказал М.Хуснуллин.

По его словам, также улучшится транспортная ситуация и на самих трассах, пересекающих МКАД.

"Реконструкция развязок и съездов на МКАД - часть большой работы по развитию всей дорожной сети столицы. Кольцевая магистраль - этодорога агломерационного значения, оказывающая влияние на транспортную ситуацию и в Москве, и в Подмосковье", - добавил заммэра.

Он отметил, что ведутся работы по проектированию и строительству семи транспортных развязок на пересечении с МКАД.

"Мы уже реконструируем развязки на пересечении с Волоколамским шоссе, в районе Бесединского моста и на пересечении с улицей Генерала Дорохова. Параллельно проектируются развязки на пересечении с Осташковским и Алтуфьевским шоссе, улицами Липецкая и Верхние Поля", - пояснил М.Хуснуллин.

Напомним, на магистральных трассах и МКАД причиной пробок часто становится не ширина проезжей части, а развязки клеверного типа. Они рассчитаны на небольшое число автомобилей, но если транспортный поток увеличивается, имеют свойство "самозапираться": как только блокируется один въезд, сразу образуются заторы на всех остальных.

Поэтому все "клеверные листы" модернизируют в развязки с направленными съездами, которые эффективнее справляются с большими транспортными потоками.

После того как на клеверной развязке строятся направленные съезды - тоннели или эстакады, - её пропускная способность вырастает на 25-30%.

"AK&M" от 13.06.2019
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