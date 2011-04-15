На Большом кольце метро построили ещё один тоннель, М.Хуснуллин

Между станциями "Нижегородская" и "Авиамоторная" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро завершилась проходка правого перегонного тоннеля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Проходка велась в сложных гидрогеологических условиях на глубине примерно 22 м под промышленной и транспортной инфраструктурой района Лефортово, под путями Казанского направления Московской железной дороги и над действующей станцией "Авиамоторная", - сказал М.Хуснуллин.



По его словам, строительство перегона от станции "Нижегородская" до "Авиамоторной" велось в два этапа.



"В сентябре прошлого года финишировала проходка двух тоннелей от "Нижегородской" до камеры съездов. 11 июня завершилось сооружение второй половины правого тоннеля до станции "Авиамоторная", - пояснил М.Хуснуллин.



Как отметил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин, тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) Herrenknecht S-772 по имени "Татьяна" диаметром 6 метров продолжит строить БКЛ.



"Щит разберут и направят на проходку другого тоннеля Большого кольца метро - от уникального круглого монтажного котлована перед станцией "Ржевская" до "Савёловской". Ранее эта машина построила ряд тоннелей на Люблинско-Дмитровской линии, ветку в электродепо"Лихоборы" и отдельные участки БКЛ", - рассказал М.Газизуллин.



Напомним, на северо-восточном участке БКЛ будет шесть станций: "Шереметьевская", "Ржевская", "Стромынка", "Рубцовская", "Лефортово" и "Авиамоторная".



Это один из самых сложных участков ввиду непростых гидрогеологических условий. Здесь сооружаются станции как мелкого, так и глубокого заложения. Две станции участка - "Лефортово" и "Авиамоторная" - планируется построить в этом году.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что строительство правого тоннеля от "Нижегородской" до "Авиамоторной" завершено. "За восемь месяцев щит "Татьяна" проложил 1400 м тоннеля. В будущем со станции "Нижегородская" можно будет пересесть на Некрасовскую линию метро и МЦК", - сообщил С.Собянин.



Как ранее заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, строительство Большой кольцевой линии метро завершено наполовину.



"Работы развернуты на всех участках БКЛ, проходку тоннелей ведет 21 специализированный проходческий комплекс. Готовность Большой кольцевой линии можно оценить на 50%, хотя объемы техники и рабочих здесь будут увеличиваться", - сказал М.Хуснуллин.



Глава Стройкомплекса добавил, что этим летом, после завершения работ на Некрасовской линии метро, на Большое кольцо будут переброшены два щита-гиганта диаметром 10 м.



"Всего на Большом кольце будет два участка с двухпутными тоннелями от станции "Текстильщики" до "Нижегородской", а также от "Давыдково" до "Аминьевского шоссе", - отметил заммэра.



М.Хуснуллин уточнил, что в этом году на Большом кольце планируется открыть еще две станции: "Авиамоторная" и "Лефортово". Полностью замкнуть Большую кольцевую линию удастся в 2022 году.



На Большой кольцевой линии метро длиной 70 км будет 31 станция. Она соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующего кольца.



Со станций БКЛ можно будет сделать 19 пересадок на радиальные линии метро, 4 - на Московское центральное кольцо, 5 - на первые Московские центральные диаметры и 11 - на радиальные линии железной дороги.



Первые шесть станций БКЛ открылись в прошлом году: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошёвская", "ЦСКА", "Петровский парк" и "Савёловская".



"AK&M" от 13.06.2019