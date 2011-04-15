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13/06/2019
17:07

В Зеленограде и Южном Чертаново построят производственные комплексы

В районе Чертаново Южное на юге столицы и на площадке "Алабушево" в особой экономической зоне "Зеленоград" появятся два производственных комплекса, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, говорится в материалах Стройкомплекса.

Здание в Алабушево будет четырёхэтажным, его площадь превысит 15 тыс. кв. м. Проектировщик: ООО "Проектно-изыскательная компания архитектура и строительство". Заказчик: АО "База материально-технического обеспечения Минатома".

Второй производственно-складской комплекс появится на улице Дорожная, дом 60 в районе Чертаново Южное. Площадь восьмиэтажного здания составит около 7 тыс. кв. м. Оно будет состоять из трех секций, соединенных переходами на уровне первого этажа. В каждой секции расположатся административно-бытовая зона и площадка для приёма товаров. Проектировщик: ООО "БизнесСтройКомплект". Заказчик: ООО "Цифровые технологии безопасности".


"AK&M" от 13.06.2019
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