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13/06/2019
17:24

"Газпром нефть" применила беспилотники для поиска углеводородов

"Газпром нефть" применила беспилотные летательные аппараты для проведения одного из видов геолого-разведочных работ - многоуровневой магнитометрической съёмки. Об этом говорится в сообщении компании.

Технология была испытана на Новопортовском месторождении. Отечественные беспилотники, специально модифицированные для этого проекта, исследовали территорию в 100 кв. км в 10 раз быстрее, чем это можно было сделать на земле, и в 2 раза дешевле, чем традиционные методы с привлечением самолётов. Технология позволяет вести геологоразведку даже самых труднодоступных участков в любое время года.

Магнитометрическая съёмка - один из методов геологоразведки, который позволяет получать первичную информацию о строении пород по измерению геомагнитного поля на поверхности. Эта информация помогает спланировать последующие этапы исследования территорий.

Магниторазведку традиционно проводят как на земле, так и с воздуха самолётами и вертолётами. Для получения достаточной информации исследования одной и той же территории нужно повторить несколько раз на разных высотах. Гораздо дешевле провести такую многоуровневую съёмку можно с беспилотных летательных аппаратов - они достаточно лёгкие и маневренные, чтобы летать в нужном диапазоне высот от 50 до 800 м. Беспилотники могут работать в диапазоне температур от -30°C до +40°C. На Новопортовском месторождении они совершали вылеты продолжительностью до полутора часов и протяжённостью 35-55 км на скорости 40-60 км/ч. Планируется, что в дальнейшем технология будет применяться для изучения территорий севера Западной Сибири - на полуостровах Ямал, Таймыр, Гыдан.

Проект успешно реализован командой специалистов "Газпром нефти", Научно-Технического Центра компании, "Газпромнефть-Ямала" и ИТСК.

ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 54.9% до 107.894 млрд руб. с 69.665 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 12.6% до 586.359 млрд руб. с 520.633 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 26.9% до 197.7 млрд руб.

"AK&M" от 13.06.2019
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