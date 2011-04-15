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13/06/2019
17:31

ФНС разъяснила получение двойного налогового вычета родителям

Стандартный налоговый вычет может быть предоставлен в двойном размере одному из родителей (приёмных родителей) по их выбору на основании заявления об отказе одного из родителей (приёмных родителей) от его получения. Об этом сообщила ФНС России.

То есть вычет в двойном размере может быть предоставлен родителю, в пользу которого второй родитель отказался от права на налоговый вычет. При этом отказавшийся родитель должен иметь право на вычет. Обязательно соблюдение вышеназванных условий: нахождение ребенка на обеспечении родителя и непревышение суммы доходов последнего 350 тыс. руб. нарастающим итогом с начала налогового периода.

При этом справку 2-НДФЛ с места работы отказавшегося от вычета родителя следует представить вместе с заявлением на налоговый вычет. Разъяснения о предоставлении стандартных, социальных и имущественных налоговых вычетов дал начальник отдела Управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС России Дмитрий Морозов.


"AK&M" от 13.06.2019
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