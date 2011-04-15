Минприроды разработало законопроект по повышению эффективности осуществления федерального государственного пожарного надзора в лесах

В соответствии с Указом Президента РФ "О мерах по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края" Минприроды России разработало законопроект, направленный на повышение эффективности осуществления федерального государственного пожарного надзора в лесах. Об этом говорится в сообщении министерства.



Документ подготовлен в целях наделения органов государственной власти, осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор в лесах, полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях в сфере пожарной безопасности в лесах, совершенных на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам.



Разработчики законопроекта считают целесообразным наделить осуществляющие федеральный государственный пожарный надзор в лесах органы полномочиями контролировать соблюдение противопожарных мер, а также возбуждать и рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере пожарной безопасности в лесах, в том числе совершенных на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам.



В настоящее время федеральный государственный пожарный надзор в лесах осуществляется органами государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии со статьями 81-84 Лесного кодекса РФ. При этом Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными в 2007 году, установлены требования к мерам пожарной безопасности в лесах, реализуемым собственниками земельных участков, непосредственно примыкающих к лесам.



"AK&M" от 13.06.2019