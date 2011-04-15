На строительство и реконструкцию спортивных объектов направят более 15 млрд руб. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, говорится в материалах Кабмина.



В целях создания инфраструктуры для подготовки сборных команд подписанным постановлением принято решение о выделении в 2019-2022 годах из федерального бюджета 15.017 млрд руб. на проектирование, строительство и реконструкцию двух федеральных спортивно-тренировочных центров, 14 объектов инфраструктуры для подготовки спортсменов сборных команд России на базе подведомственных Минспорту образовательных организаций (в 2019 году - 2.91 млрд руб., в 2020 году - 4.66 млрд руб., в 2021 году - 5.31 млрд руб., в 2022 году - 2.12 млрд руб.).



Государственным заказчиком в отношении этих объектов является Минспорт России.





"AK&M" от 13.06.2019