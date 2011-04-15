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13/06/2019
18:40

На строительство и реконструкцию спортивных объектов направят более 15 млрд руб.

На строительство и реконструкцию спортивных объектов направят более 15 млрд руб. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, говорится в материалах Кабмина.

В целях создания инфраструктуры для подготовки сборных команд подписанным постановлением принято решение о выделении в 2019-2022 годах из федерального бюджета 15.017 млрд руб. на проектирование, строительство и реконструкцию двух федеральных спортивно-тренировочных центров, 14 объектов инфраструктуры для подготовки спортсменов сборных команд России на базе подведомственных Минспорту образовательных организаций (в 2019 году - 2.91 млрд руб., в 2020 году - 4.66 млрд руб., в 2021 году - 5.31 млрд руб., в 2022 году - 2.12 млрд руб.).

Государственным заказчиком в отношении этих объектов является Минспорт России.


"AK&M" от 13.06.2019
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