Правительство РФ утвердило Стратегию развития спортивной индустрии до 2035 года. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, говорится в материалах Кабмина.



Подписанным распоряжением утверждены Стратегия развития спортивной индустрии до 2035 года и комплекс действий по формированию современной отрасли спортивной индустрии на 2019-2020 годы.



В качестве приоритетов, которые позволят обеспечить развитие спортивной индустрии, Стратегией определено пять направлений: развитие стандартизации и обеспечение высокого качества производимой продукции, а также противодействие её незаконному обороту; поддержка разработок и развития производства продукции спортивной индустрии, научно-технической деятельности и инноваций; поддержка и развитие спроса на отечественные товары спортивной индустрии и развитие экспорта; развитие кадрового потенциала отрасли, включая совершенствование работ по профессиональной подготовке и переподготовке специалистов для отрасли; поддержка проектов и программ спортивной индустрии в области спорта высших достижений.



Реализация Стратегии будет способствовать выполнению задач, определённых Указом президента России от 7 мая 2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".





"AK&M" от 13.06.2019