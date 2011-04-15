Дайджест газеты "Коммерсант" от 14 июня 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 14 июня 2019 года.



"РУСГИДРО" РАЗМЕНИВАЕТСЯ НА АКТИВЫ

КОМПАНИЯ ГОТОВИТ КРУПНУЮ СДЕЛКУ СО СТРУКТУРАМИ АНДРЕЯ МЕЛЬНИЧЕНКО



По данным "Ъ", структуры Андрея Мельниченко могут получить крупнейшую на Дальнем Востоке Приморскую ГРЭС и Лучегорский угольный разрез. Такая сделка возможна в рамках обсуждаемого сейчас обмена активов между господином Мельниченко и "РусГидро" в их совместной Дальневосточной энергетической компании (ДЭК). "РусГидро" же сделка позволит взять под полный контроль расшивку долгов в подконтрольной ДЭК Дальневосточной генерирующей компании.





УГОЛЬ ОТПРАВИЛ ЛОКОМОТИВЫ В ОТСТОЙ

ОАО РЖД ОЦЕНИЛО СВОИ ПОТЕРИ ОТ НЕДОГРУЗА ИЗ КУЗБАССА



ОАО РЖД остро ощутило на себе неготовность угольщиков Кузбасса продавать уголь по низким ценам на рынки Европы при невозможности проехать на прибыльный Дальний Восток. Из-за падения грузооборота в европейской части РФ монополия отстранила от движения около 400 локомотивов и может оптимизировать штат, что коснется примерно 3 тыс. человек. Для стимулирования экспорта угольщики Кузбасса по-прежнему просят ввести скидки на ставших неприбыльными направлениях - к портам Северо-Запада и Юга - и требуют от монополии перестать принимать неосуществимые заявки на перевозку. Но ОАО РЖД, хотя и обещает рассмотреть эти предложения, все так же пытается заманить угольщиков на новые экспортные направления, заместив скидку ускорением оборота вагонов и экономией на их аренде.





МИНПРОМТОРГ ВСТАЕТ ЗА ПРИЛАВОК

КОНФЛИКТ СЕТЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ ВЫШЕЛ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ



Не сумев решить наиболее острые проблемы между собой, поставщики и торговые сети вывели их на уровень Минпромторга. В числе вопросов - штрафы, отсутствие равной ответственности за нарушения и навязывание скидок. Варианты решения проблем участники рынка должны представить в министерство к 1 июля. Но часть бизнеса сомневается в успехе переговоров и не исключает очередного этапа госрегулирования отрасли.





"ДОМ.РФ" ОТПРАВЛЯЮТ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ

В МИНСТРОЕ ХОТЯТ ИЗМЕНИТЬ ФУНКЦИОНАЛ ЖИЛИЩНОГО ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ



Минстрой подготовил законопроект по увеличению доходов "Дом.РФ". За институтом развития хотят закрепить право на реконструкцию объектов и продажу движимого имущества, а также избавить от необходимости проводить "голландские аукционы" и развивать рынок стройматериалов. Предложения принесут дополнительный доход и снизят издержки "Дом.РФ", но одновременно могут повысить риски для компании, предупреждают аналитики.





ЯКОВ ГОЛДОВСКИЙ ДОБЫЛ ПЕРВУЮ НЕФТЬ

ЭКС-ГЕНДИРЕКТОР СИБУРА ПОКУПАЕТ КОМПАНИЮ FIRST OIL В РОССИИ



Бывший гендиректор СИБУРа Яков Голдовский возвращается в нефтегазовый бизнес в России. По данным "Ъ", он покупает небольшую нефтяную компанию First Oil у инвестиционной компании Gem Capital, принадлежащей бывшему менеджеру "Газпрома" Анатолию Палию. По оценке аналитиков, сумма сделки может составить около $200 млн.





ВИРТУАЛЬНО РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

ЭКСПЕРТЫ СПРОГНОЗИРОВАЛИ РОСТ НА РЫНКЕ VR/AR



Российский рынок промышленных решений виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) в 2018 году составил 1,6 млрд руб., а через четыре года он может вырасти минимум в шесть раз, прогнозируют TAdviser и "Крок". По их оценке, развитию рынка мешают дефицит специалистов, технические ограничения оборудования и стоимость проектов. Цена внедрения может доходить до сотен миллионов рублей, уточняют эксперты.





СИБИРСКАЯ СЕТЬ ЗАТЯГИВАЕТ ВЛАДЕЛЬЦА

СОБСТВЕННИК РИТЕЙЛЕРА "ХОЛИДЕЙ" ПРИЗНАН БАНКРОТОМ



Владелец сибирской сети "Холидей" Николай Скороходов признан банкротом по заявлению Альфа-банка из-за долга свыше 330 млн руб. Требования к самой компании, по кредитам которой поручался господин Скороходов, превысили 16 млрд руб. На этом фоне кредиторы не исключают привлечения бизнесмена и к субсидиарной ответственности в рамках банкротства сети.





ВЭБ.РФ ОТПРАВИТСЯ НА КУРОРТ

ГОСКОРПОРАЦИЯ ХОЧЕТ ОБАНКРОТИТЬ "СОЧИ ПЛАЗА"



Девелоперу отеля "Сочи Плаза", который планировалось сдать к Олимпиаде 2014 года, грозит банкротство. С соответствующим заявлением намерен обратиться ВЭБ.РФ, выделивший на строительство почти 2,5 млрд руб. Ранее объект был связан с братьями Ахмедом и Магомедом Билаловыми, покинувшими Россию после обвинений в срыве графика ввода олимпийских объектов.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 14.06.2019