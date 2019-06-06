ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 14 июня, в размере 73.0141 руб. против 73.0448 руб. на 12 июня.





Курс евро за последние 5 дней:



12.06.19 - 73.0448 руб.

11.06.19 - 73.2148 руб.

08.06.19 - 73.2605 руб.

07.06.19 - 73.2708 руб.

06.06.19 - 73.3690 руб.



























































































































"AK&M" от 13.06.2019