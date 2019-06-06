ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 14 июня, в размере 64.6314 руб. против 64.5158 руб. на 12 июня.





Курс доллара США за последние 5 дней:



12.06.19 - 64.5158 руб.

11.06.19 - 64.7919 руб.

08.06.19 - 65.0395 руб.

07.06.19 - 65.2340 руб.

06.06.19 - 65.1243 руб.













































































































































































































































































"AK&M" от 13.06.2019