Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с аэропортом "Шереметьево"

Сбербанк и аэропорт "Шереметьево" договорились о сотрудничестве в рамках кредитного договора с лимитом 11 млрд руб. на цели финансирования капитальных затрат по первому в России концессионному соглашению о реконструкции и эксплуатации аэродромной инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении банка.



Концессионное соглашение заключено в конце 2018 года между АО "Международный аэропорт Шереметьево" и Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиацией). Срок действия соглашения - 49 лет. Общий объём инвестиций - более 61 млрд руб.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка



"AK&M" от 14.06.2019