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14/06/2019
12:47

ESET обнаружила новый вид мошенничества в WhatsApp

Международная антивирусная компания ESET обнаружила новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp, говорится в сообщении компании.

В качестве приманки выступает 1 Тб бесплатного интернет-трафика, которыми можно воспользоваться даже без включенного Wi-Fi.

Потенциальная жертва получает специальное предложение, якобы в честь 10-летия мессенджера WhatsApp. Условия акции просты: пользователь должен перейти по ссылке, ответить на ряд вопросов и поделиться этим опросом с 30 друзьями, после чего он "гарантированно" получит 1 Тб бесплатного трафика.

Эксперты ESET полагают, что целью кампании было массовое распространение рекламы без согласия пользователя. Инцидент в очередной раз показывает эффективность социальной инженерии - пользуясь желанием получить подарок, злоумышленники легко вовлекают доверчивых пользователей в распространение фишинговых ссылок.

В ходе расследования эксперты ESET обнаружили сайт, который использовался для нескольких фишинговых кампаний. Используя один домен, злоумышленники запустили не менее 66 вредоносных кампаний. Все "акции" рассылались под видом известных брендов - Adidas, Nescafe, Rolex.

Это не первая фишинговая атака на пользователей WhatsApp - ранее злоумышленники предлагали изменить цвет интерфейса мессенджера и призывали получить годовую премиум-подписку на сервис Spotify.



"AK&M" от 14.06.2019
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