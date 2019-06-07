ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 15 июня в размере 64.4326 руб. против 64.6314 руб. на 14 июня.





Курс доллара США за последние 5 дней:



14.06.19 - 64.6314 руб.

12.06.19 - 64.5158 руб.

11.06.19 - 64.7919 руб.

08.06.19 - 65.0395 руб.

07.06.19 - 65.2340 руб.















































































































































































































































































"AK&M" от 14.06.2019