Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 15 июня

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Банк России установил на 15 июня курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.4327
1 Азербайджанский манат 37.9797
100 Армянских драмов 13.4712
1 Белорусский рубль 31.2416
1 Болгарский лев 37.1584
1 Бразильский реал 16.7388
100 Венгерских форинтов 22.5794
1000 Вон Республики Корея 54.3639
10 Гонконгских долларов 82.3420
10 Датских крон 97.3376
1 Доллар США 64.4326
1 Евро 72.6993
100 Индийских рупий 92.5211
100 Казахстанских тенге 16.7741
1 Канадский доллар 48.2967
100 Киргизских сомов 92.0992
10 Китайских юаней 93.0596
10 Молдавских леев 35.4025
1 Новый туркменский манат 18.4357
10 Норвежских крон 74.2722
1 Польский злотый 17.0800
1 Румынский лей 15.3902
1 СДР (специальные
права заимствования) 89.1947
1 Сингапурский доллар 47.1240
10 Таджикских сомони 68.2910
1 Турецкая лира 10.8916
10000 Узбекских сумов 75.6592
10 Украинских гривен 24.3463
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 81.5910
10 Чешских крон 28.4433
10 Шведских крон 68.2570
1 Швейцарский франк 64.7629
10 Южноафриканских рэндов 43.3948
100 Японских иен 59.5413
"AK&M" от 14.06.2019