Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 15 июня

Банк России установил на 15 июня курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 44.4327

1 Азербайджанский манат 37.9797

100 Армянских драмов 13.4712

1 Белорусский рубль 31.2416

1 Болгарский лев 37.1584

1 Бразильский реал 16.7388

100 Венгерских форинтов 22.5794

1000 Вон Республики Корея 54.3639

10 Гонконгских долларов 82.3420

10 Датских крон 97.3376

1 Доллар США 64.4326

1 Евро 72.6993

100 Индийских рупий 92.5211

100 Казахстанских тенге 16.7741

1 Канадский доллар 48.2967

100 Киргизских сомов 92.0992

10 Китайских юаней 93.0596

10 Молдавских леев 35.4025

1 Новый туркменский манат 18.4357

10 Норвежских крон 74.2722

1 Польский злотый 17.0800

1 Румынский лей 15.3902

1 СДР (специальные

права заимствования) 89.1947

1 Сингапурский доллар 47.1240

10 Таджикских сомони 68.2910

1 Турецкая лира 10.8916

10000 Узбекских сумов 75.6592

10 Украинских гривен 24.3463

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 81.5910

10 Чешских крон 28.4433

10 Шведских крон 68.2570

1 Швейцарский франк 64.7629

10 Южноафриканских рэндов 43.3948

100 Японских иен 59.5413

"AK&M" от 14.06.2019