ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 25 б.п. до 7.5% годовых

Совет директоров Банка России 14 июня 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п. до 7.5% годовых. Совет директоров отмечает замедление годовой инфляции, сообщается на сайте ЦБ.



Банк отмечает, что в мае инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий существенно не изменились, оставаясь на повышенном уровне. Рост экономики в первом полугодии 2019 года складывается ниже ожиданий Банка России. По сравнению с мартом краткосрочные проинфляционные риски снизились. В этих условиях с учётом проводимой денежно-кредитной политики Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4.7–5.2 до 4.2–4.7%. В дальнейшем, по прогнозу Банка России, годовая инфляция будет находиться вблизи 4%.



При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.



ЦБ РФ отметил, что прирост потребительских цен в мае снизился до 5.1% (с 5.2% в апреле 2019 года) и, по оценке на 10 июня, составил 5%. При этом начиная с февраля месячные темпы прироста потребительских цен с исключением сезонности находятся вблизи 4% в годовом выражении.



Сдерживающее влияние на инфляцию оказывает динамика потребительского спроса. Кроме того, вклад в замедление роста потребительских цен внесли временные дезинфляционные факторы, включая укрепление рубля с начала текущего года и эффект высокой базы в динамике цен на основные виды моторного топлива.





"AK&M" от 14.06.2019