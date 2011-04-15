Банк России на 15 июня понизил курс евро к рублю более чем на 31 копейку до 72.6993 руб., курс доллара США - почти на 20 копеек до 64.4326 руб.

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Банк России на 15 июня понизил официальный курс евро к рублю более чем на 31 копейку до 72.6993 руб. с 73.0141 руб., курс доллара США - почти на 20 копеек до 64.4326 руб. с 64.6314 руб. 14 июня.
Стоимость бивалютной корзины на 15 июня уменьшилась более чем на 25 копеек (-0.37%) до 68.1526 руб. с 68.4036 руб. 14 июня.
"AK&M" от 14.06.2019